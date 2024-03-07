Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС

Нигерия подаст заявку на вступление в БРИКС. Министр иностранных дел страны Юсуф Туггар в настоящее время находится в Москве. Он заявил, что документы на вступление будут готовы в ближайшее время. Юсуф Туггар также отметил, что Нигерия очень заинтересована в БРИКС.

На фоне данного союза возникает новая экономическая система. Центральные банки стран БРИКС готовятся к проведению совместных киберучений на устойчивость платежных систем. Также недавно стало известно о зерновой бирже, которая будет актуальна для африканских стран. Она также была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Ранее о желании вступить в БРИКС заявляла и Мексика, государство собиралось присоединится к организации в этом году. Также о возможности вступить в союз в 2024 году говорил и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Разиль Самигуллин