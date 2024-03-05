Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС

Владимир Путин поддержал инициативу создания зерновой биржи в рамках БРИКС. Он также добавил, что биржевые спекуляции влияют на цены, а это отражается на потребителях.

Ранее сообщалось, что саммит стран БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».