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Мексика вступит в БРИКС уже в этом году

19:23, 03.03.2024

По сообщению официального аккаунта в социальных сетях, Мексика собирается присоединиться к БРИКС в текущем году.

Напомним, что ранее о желание вступить в ближайшее время в БРИКС заявляла Венесуэла. Об этом на местом телеканале рассказал президент страны. Также он отметил, что на замену «старого мира» придет мир с БРИКС.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть
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