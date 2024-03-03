Мексика вступит в БРИКС уже в этом году
По сообщению официального аккаунта в социальных сетях, Мексика собирается присоединиться к БРИКС в текущем году.
Напомним, что ранее о желание вступить в ближайшее время в БРИКС заявляла Венесуэла. Об этом на местом телеканале рассказал президент страны. Также он отметил, что на замену «старого мира» придет мир с БРИКС.
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