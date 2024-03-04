Турция и Азербайджан поставили в Россию свыше 28 млн яиц
Турция и Азербайджан суммарно поставили в Россию с декабря прошлого года 28,5 млн рублей. Статистику предоставили в Россельхознадзоре.
С 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» поступило 2,7 млн яиц из Азербайджана. Оставшиеся 633 600 яиц привезли из Турции.
Первую партию азербайджанских яиц завезли в страну 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя два дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия с таким же весом попала в страну 25 декабря. Первую партию турецких яиц привезли в Россию 3 января.
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