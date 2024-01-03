В Россию привезли первую партию турецких яиц

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Россельхознадзора

В Россию ввезена первая партия яиц из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

— 3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

29 декабря Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. Турецкая сторона предоставила гарантии о соответствии своей продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.

скриншот realnoevremya.ru из видео Россельхознадзора

Кроме Турции, яйца в Россию поставляет и Азербайджан. Первую партию азербайджанских яиц завезли в страну 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя 2 дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия с таким же весом попала в страну 25 декабря.

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Айрат Назипов