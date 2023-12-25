Азербайджан поставил в Россию третью партию яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России доставили третью партию яиц из Азербайджана. Груз весом 18 тонн ввезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», информирует пресс-служба Россельхознадзора.

Всего в страну доставили 306 тысяч столовых яиц. В ближайшее время товар поступит в российские регионы.

Первую партию азербайджанских яиц завезли в Россию 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя два дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проблему роста цен на яйца в России 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны. Владимир Путин извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться. Помимо Азербайджана товар в страну будут завозить из Турции.

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Айрат Назипов