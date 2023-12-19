В Россию приехала первая партия яиц из Азербайджана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Россию ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

— 19 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана приняли в ноябре этого года после переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проблему роста цен на яйца в России 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны. Владимир Путин извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться. Товар в страну будут завозить из Азербайджана и Турции.

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Илина Хакимова