На март общий план по строительству в Татарстане выполнен на 21%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин рассказал о статистике жилищного строительства на совещании в Доме Правительства РТ. На начало марта общий план выполнен на 21%. Введено 668 тыс. кв. м. По линии коммерческого строительства сдано 5% от запланированного объема: это 25 многоквартирных домов суммарной площадью 73,8 тыс. кв. м.

Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году по линии социальной ипотеки, сдано 12. Их суммарная площадь — 29 тыс. кв. м, то есть выполнение плана составляет 18%. Кроме того, в республике сдано 4 187 домов площадью 565 тыс. кв. метров по линии индивидуального жилищного строительства. Это 37% от годового плана. В этом году планируется обеспечить жильем 621 ребенка-сироту.

Ранее Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан утвердило требования к подготовке проекта планировки территории, к текстовым и графическим материалам основной части проекта и ее обоснованию, а также форму технического задания на разработку проекта и межевания территории.



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Разиль Самигуллин