Футболист казанского «Рубина» вызван в молодежную сборную России

Фото: Динар Фатыхов

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил вызов в молодежную сборную России по футболу на предстоящий сбор в Уругвае. В список попали 23 спортсмена.

Россияне проведут три матча. 21 марта они сыграют со сверстниками из Уругвая. Через два дня национальная команда сразится с командой «Насьональ» U-21, а 25 марта — против «Монтевидео Сити Торке» U-21.

В апреле прошлого года Илья Рожков также попал в состав сборной. В национальной команде он дебютировал в сентябре.

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