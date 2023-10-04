Футболиста «Рубина» вызвали в молодежную сборную России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Игрок казанского «Рубина» Илья Рожков вызван в молодежную сборную России по футболу. Он присоединится к команде, которая составлена из спортсменов 2004—2005 годов рождения, информирует клубная пресс-служба.

Рожков отправится в Бразилию. Там молодежка проведет четыре контрольных матча против местных клубов.

Соперниками сборной U21 станут команды «СКА Бразил», «Палмейрас» U20, «Сантос» U20, «Ред Булл Брагантино» U20.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Илья Рожков является воспитанником казанского клуба. В академии «Рубина» играет с 2014 года. К главной команде присоединился два года назад. В ее составе он сыграл 8 матчей.

В сентябре в составе сборной России впервые дебютировал футболист казанского «Рубина» Даниил Кузнецов. Игрок отыграл в матче против олимпийской сборной Египта (до 23 лет) целый тайм, но не отметился результативными действиями.

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Айрат Назипов