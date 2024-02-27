Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении финансовых пирамид

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Ранее депутаты Госдумы предложили поднять НДФЛ для богатых на 25%.

Законопроект предполагает следующие наказания:

для граждан — штраф от 5 000 до 30 000 рублей;

для должностных лиц — штраф от 20 000 до 50 000 рублей;

для предпринимателей — штраф от 20 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 дней;

для компаний — штраф от 300 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 дней.

Наделить полномочиями по возбуждению таких дел предлагается полицию. Рассматривать протоколы будут районные суды, а срок давности по правонарушению составит один год.

Авторы законопроекта указывают, что за период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Центральный банк поступило более 6 000 жалоб от граждан на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды. В результате их действий пострадало более 8 000 человек, а общий ущерб вырос до 4,5 млрд рублей. При этом количество таких компаний растет: если в 2015 году ЦБ выявил 200 фирм с признаками финансовых пирамид, то за 9 месяцев 2023 года — 1 481.

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Разиль Самигуллин