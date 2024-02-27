Депутаты Госдумы предложили поднять НДФЛ для богатых на 25%

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг предложили поднять налоги на доходы физических лиц, зарабатывающих в год от 5 млн рублей. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, пишут «Известия».

При годовом доходе до 5 млн рублей ставка останется прежней — 13%. По мере роста зарплаты ее будут поднимать по следующим критериям:

от 5 до 24 млн рублей в год — 15%;

от 24 до 200 млн рублей в год — 18%;

от 200 до 500 млн рублей в год — 20%;

от 500 млн рублей в год — 25%.

По экспертным оценкам, поступления от введения новых ставок от НДФЛ превысят один трлн рублей. По мнению авторов законопроекта, это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении.

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