Команда Xtreme Gaming победила на первой карте в финале турнира по Dota 2 на «Играх будущего»

Фото: Старшинов Александр

В Казани проходит финал по Dota 2 на «Играх будущего». За победу борются китайские команды LGD и Xtreme Gaming.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», киберспортсмены последней победили на первой карте. Фаворитом зала является игрок с ником Ame. Однако на этой карте, как и на протяжении турнира неоднократно вносит огромный вклад в победу игрок с ником XinQ. Если Xtreme Gaming повторит успех, то станет чемпионом.

Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.

В матче за третье место китайская команда G2 Invictus Gaming одолела перуанскую команду BOOM Esports. Большой вклад в победу G2 Invictus Gaming внесли игроки с никами NothingToSay и Monet.

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