Канада включила в санкционный список татарстанские компании

Татарстанские предприятия попали в санкционный список Канады. Он опубликован на сайте канадского МИД.

В черный список Оттава внесла АО «Казанский завод синтетического каучука», АО «Радиоприбор (Казань), АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Казань), АО «Ремдизель» (Набережные Челны), АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (Зеленодольск).

Всего рестрикции ввели в отношении 10 физлиц и 153 юрлиц из России. В заявлении МИД сказано, что большинство компаний, попавших в список, «являются частью российского военно-промышленного комплекса».

Сегодня новые санкции против России ввели США и Евросоюз. Под рестрикции попали и татарстанские предприятия.

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