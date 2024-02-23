ОЭЗ «Алабуга» и ее гендиректор Тимур Шагивалеев попали под санкции США

Фото: Платонов Максим

ОЭЗ «Алабуга» и ее гендиректор Тимур Шагивалеев попали под санкции США. Информация опубликована на сайте американского Минфина.

Еще реестр пополнили заместитель генерального директора по новым производствам «Алабуги» Сергей Алексеев, заместитель гендиректора по корпоративным вопросам Артем Снитко, заместитель генерального директора по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.

Кроме того, в список включили Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, ООО «Инжиниринговые решения» (Набережные Челны), ООО «Технократия» (Казань), ООО «Валма» (Набережные Челны), завод «Элекон» (Казань) и различные компании, расположенные в особой экономической зоне, включая производителя автомобилей Aurus.

Сегодня президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Он анонсировал введение более чем 500 санкций против почти 100 организаций.

Помимо США, санкции ввел и Евросоюз. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

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