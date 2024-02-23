Канада расширила антироссийские санкции

Канада ввела санкции против 10 физлиц и 153 юрлиц из России. О рестрикциях сообщили в МИД страны.

В заявлении сказано, что большинство компаний, попавших в список, «являются частью российского военно-промышленного комплекса».

Еще Оттава запретила поставлять в Россию детонаторы, которые используются в горнодобывающей и строительной отрасли. Запрет на экспорт также включает еще 20 предметов, с помощью которых можно произвести оружие.

С 2014 года Канада ввела санкции против более чем 2 900 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдове.

Сегодня новые санкции против России ввели США и Евросоюз. Под рестрикции попали и татарстанские предприятия.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».