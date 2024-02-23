Евросоюз ввел санкции против двух казанских компаний

Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

В журнале ЕС сказано, что первое предприятие «производит патроны и снаряды», а второе «занимается разработкой твердотопливных ракетных двигателей для ракетных комплексов, находящихся на вооружении Вооруженных Сил России».

Кроме того, в список внесли гендиректоров обоих заводов — Александра Лившица и Наиля Латыпова.

20 июля 2023 года против Казанского порохового завода ввели санкции США. Вместе с ним в реестр включили Казанский научный центр Российской академии.



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