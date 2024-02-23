«Не верь глазам своим»: «Это типично эрмитажный рассказ о взаимодействии России и Европы…»

Фото: Ишмухаметов Руслан

Виртуальная реальность в искусстве

Самую необычную, по словам сотрудников «Эрмитаж-Казань», выставку под названием «Не верь глазам своим». Иллюзии в искусстве» монтировали в течение месяца, чтобы не просто показать шедевры из коллекции всемирно известного музея, а создать эффект присутствия в залах Государственного Эрмитажа. Поддерживая эту концепцию, уже на входе посетителей встречает масштабное фото лоджии Рафаэля. Копию знаменитой галереи, которая была сооружена в начале XVI века в Ватикане во дворце Папы Римского, создали специально для Екатерины II в Эрмитаже. Кажется, стоит сделать шаг в этот «портал» и окажешься в городе на Неве, в апартаментах великой императрицы.

Кажется, стоит сделать шаг в этот «портал» и окажешься в городе на Неве, в апартаментах великой императрицы.

Эффект лишь усиливается, когда проходишь в залы, где стены задрапировали тканью с изображением фасада второго по величине художественного музея в мире. Двойная иллюзия на выставке обманок: ты в Эрмитаже, но не в том, но кажется, что в том.

— Эта выставка об иллюзорности… О том, должно ли искусство быть иллюзорным, нужно ли делать так, что это как будто бы настоящее, двухмерное делать трехмерным, это игрушка или это серьезно. Что такое иллюзорность вообще? Нас внизу встречает большая фотография лоджии Рафаэля... Это то, что сегодня называется виртуальный визит в Ватикан. Его можно было совершить в XVII-XIX вв. будучи в Эрмитаже. И сегодня можно совершить. Но тот Ватикан, который в этом виртуальном визите сохранился, в реальности уже не существует… Я был в Ватикане, сейчас это выглядит совсем по-другому — уже не так интересно... Поэтому это и игра, и документ, и попытка воссоздавать реальность. Все остальное, что здесь есть — это разные виды иллюзорности, очень перекликающиеся, недаром столько техники и современных технологий, с сегодняшним днем, с сегодняшней нашей работой с виртуальной реальностью, с сегодняшними играми, которые открываются, — объяснил концепцию экспозиции директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, специально приехавший из Санкт-Петербурга на открытии 26-й по счету выставки в казанском центре-спутнике.

3D образца середины XVII века

На выставке действительно удивительным образом органично переплетаются современные и старинные технологии. К примеру, можно сыграть в крестики-нолики с учеником самого Рембранта — голландским живописцем Самюэлем ван Хогстратеном, точнее, с его автопортретом. Художник лукаво подмигивает, предлагая сделать первый ход, затем делает свой и, в зависимости от исхода партии, поздравляет или подбадривает. Как будто и не разделяют вас 3,5 столетия.

можно сыграть в крестики-нолики с учеником самого Рембранта — голландским живописцем Самюэлем ван Хогстратеном, точнее, с его автопортретом.

К слову, автопортрет Хогстратена не случайно оказался на выставке и «ожил». Сам художник всю жизнь увлекался оптическими иллюзиями: плоские натюрморты у него выглядят объемными, а герои портретов будто разрывают плоскость и выходят в реальный мир — 3D образца середины XVII века.

— Здесь нет обычных вещей, даже если они вам такими кажутся. Все картины и предметы — с секретом, — говорят сотрудники музея.

А потому лукошко с грибами на поверку оказывается коробкой для рукоделия, миниатюрная вазочка, в которой в воде стоит изящная веточка ландыша — работа знаменитого Фаберже, при внимательном взгляде — пустая, а драгоценный «золотой» воротник восхищает не роскошью, а тем, что на самом деле выполнен из стеклянного бисера и семян огурца.

миниатюрная вазочка, в которой в воде стоит изящная веточка ландыша — работа знаменитого Фаберже, при внимательном взгляде — пустая.

Всего более 250 предметов из собрания Эрмитажа привезли в Казань, чтобы удивить жителей и гостей третьей столицы России. Среди экспонатов есть такие, которые были специально отреставрированы для выставки в «Эрмитаж-Казань» и демонстрируются впервые. К примеру, портрет дочери Павла I кисти неизвестного художника. Его секрет — в раме. На самом деле она сделана не из дерева, а нарисована. Художник мастерски сымитировал фактуру древесины.

На самом деле рама сделана не из дерева, а нарисована. Художник мастерски сымитировал фактуру древесины.

— На протяжении многих столетий в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве мастера создавали подобные творения, поражающие своей правдоподобностью. В приближении к реальности обманки почти достигают предела между миром изображенным и миром действительным. Но не переходят границу, оставаясь произведениями искусства. Они не заменяют вещь, а создают ее художественный образ, заставляющий удивляться таланту художника, который убедительно обманывает. Но Важно, что обманка принципиально отличается от подделок. Она не боится разоблачения, а чаще всего его предполагает. Ведь замечая «неправду», зритель восхищается изобретательностью художника, а значит, мастер достиг своей цели , — говорят кураторы выставки.

Игры разума

Талант удивляет и восхищает. Но не в меньшей степени поражает готовность человеческого мозга обманываться и «достраивать» что-то не до конца понятое под привычные образы.

— Мозг постоянно обманывает нас, аккуратно создавая реальность и окружающий мир. Нейронная активность отбирает необходимую для выживания информацию и управляет телом. В конечном итоге все, что мы видим и слышим преобразуется в электрические сигналы, а затем передается в соответствующие области головного мозга, которые обрабатывают вводные данные и отвечают за восприятие реальности. Но ничто не идеально и мозг нередко искажает наше восприятие окружающего мира, как бы подгоняя его под наши желания, ожидания и страхи… Наш мозг — создает реальность за нас… Мозг быстро анализирует информацию, строит наилучшие предположения и, разумеется, ошибается, — говорят ученые.

По мнению Пиотровского, новая выставка — «это еще и проверка на будущее наше понимание, что на самом деле реально, как с этой реальностью обходиться». А еще это современный и увлекательный способ через необычный контекст рассказать о культуре.

— Трудно представить себе более увлекательную выставку: можно ходить, рассматривать, сравнивать. Прекрасный способ рассказать сравнительно о культуре европейской, русской. Мы сознательно не делали здесь Восток, потому что у нас недавно была выставка про Китай, где такого вида китайские вещи уже были. Это типично эрмитажный рассказ о взаимодействии России и Европы, восприятии культур и их диалоге. Это то, для чего существует музей, — заявил директор Государственного Эрмитажа.

А кроме того, продолжил он, это рассказ о самом Эрмитаже.

— На самом деле все наши выставки, все наши дни (Дни Эрмитажа в Казани — прим. ред.)– это не просто показ вещей. Это рассказ об Эрмитаже. Все эти вещи имеют особый смысл, потому что они в Эрмитаже. Они очень красивые, но без контекста обмана они теряются в музейной среде. Это важный пример, как музей рассказывает о своей коллекции. Надо каждый раз составлять контекст. В данном случае он изумительно интересный, — резюмировал Пиотровский.

Галия Шакирова