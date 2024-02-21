Директор Государственного Эрмитажа отправился на «Игры будущего»

Фото: Ишмухаметов Руслан

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, приехавший в столицу Татарстана в рамках традиционных Дней Эрмитажа, на открытие 26-й по счету выставки в казанском центре-спутнике признался, что новая масштабная экспозиция из коллекции шедевров иллюзии и «обманок» всемирно известного музея и «Игры будущего» — «это все про то же самое».

— Эта выставка об иллюзорности… О том, должно ли искусство быть иллюзорным, нужно ли делать так, что это как будто бы настоящее, двухмерное делать трехмерным, это игрушка или это серьезно. Что такое иллюзорность вообще? Нас внизу встречает большая фотография лоджий Рафаэля. У нас в Эрмитаже сделана для Екатерины Великой. Это то, что сегодня называется виртуальный визит в Ватикан. Его можно было совершить в XVII—XIX вв. будучи в Эрмитаже. И сегодня можно совершить. Но тот Ватикан, который в этом виртуальном визите сохранился, в реальности уже не существует… Я был в Ватикане, сейчас это выглядит совсем по-другому — уже не так интересно... Поэтому это и игра, и документ, и попытка воссоздавать реальность. Все остальное, что здесь есть — это разные виды иллюзорности, очень перекликающиеся, недаром столько техники и современных технологий, с сегодняшним днем, с сегодняшней нашей работой с виртуальной реальностью, с сегодняшними играми, которые открываются. Не скажу, что мы это заранее планировали. Но игры, сочетающие реальность и виртуальные технологии — это все про то же самое, только 200 и 100 лет тому назад, — заявил Пиотровский, открывая выставку «Не верь глазам своим». Иллюзии в искусстве».

Он отметил, что Казанский Эрмитаж имеет свои особенности.

Руслан Ишмухаметов

— В частности, как раз игра с виртуальной реальностью, игра с инклюзией: объемные тактильные фигуры, которые здесь становятся все лучше и лучше. Все эти игры очень серьезны. Это проверка на будущее наше понимание, что на самом деле реально, как с этой реальностью обходиться, — добавил Пиотровский.

А сразу после открытия выставки он отправился на «Игры будущего».

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Галия Шакирова