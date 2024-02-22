Президент России позитивно оценил преображение Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин восхитился преображением Казани. Свою оценку городу он дал во время поездки на КАМАЗе с вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным.

— Смотришь на город (Казань, — прим. ред.), город преображается, конечно. Так приятно, вообще! Супер! Мне так нравится, — опубликовала пресс-служба Кремля фрагмент разговора.

Последние два дня глава государства провел в Казани. Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана накануне. В этот день российский президент провел встречу с зарубежными лидерами, выступил с речью на церемонии открытия «Игр будущего».

Сегодня Путин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В рамках встречи они открыли по видеосвязи перинатальный центр и дали старт строительству нового научного центра СИБУРа.

Еще российский лидер совершил полет на бомбардировщике Ту-160М и проехал на КАМАЗе до трассы М-12.



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