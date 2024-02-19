Владислав Ершов: «В «Играх будущего» не будет допинг-контроля»
Спортивный директор «Игр будущего» Владислав Ершов заявил, что РУСАДА не будет проводить допинг-контроль на соревнованиях.
— РУСАДА не будет проводить допинг-контроль на «Играх будущего». Возможно, в будущем, когда наберем обороты, — рассказал Владислав Ершов.
Ранее «Реальному времени» стало известно об отсутствии античита на турнире по CS2 + Лазертаг.
В январе этого года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года из-за допинга. Кроме того, аннулировали все ее результаты на соревнованиях, в которых спортсменка участвовала с 25 декабря 2021 года.
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