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В четверг в Татарстане похолодает до -33 градусов

14:20, 14.02.2024

В Татарстане ожидаются 33-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре республики по Татарстану.

Ночью и утром 15 февраля на территории региона температуры воздуха опустятся до -25..-30 градусов, местами до -33 градусов. В Казани столбики термометров покажут -25..-29 градусов.

Напомним, с начала месяца в Казани выпало 34,6 мм осадков, что составляет 93% от месячной нормы. В феврале с улиц города вывезли 272,17 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 1 335,6 тысячи тонн.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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