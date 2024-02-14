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Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 11.35

11:32, 14.02.2024

Возобновление торгов на фондовом рынке Мосбиржи ожидается в 11.35, сообщила торговая площадка.

Торги были приостановлены сегодня в 10.36.

Напомним, вчера Мосбиржа также приостановила торги на фондовом рынке с 13.58, а возобновила — в 15.45. Причиной их прекращения была аппаратная ошибка основного сервера.

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Галия Гарифуллина
Экономика Татарстан
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