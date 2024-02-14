Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 11.35
Возобновление торгов на фондовом рынке Мосбиржи ожидается в 11.35, сообщила торговая площадка.
Торги были приостановлены сегодня в 10.36.
Напомним, вчера Мосбиржа также приостановила торги на фондовом рынке с 13.58, а возобновила — в 15.45. Причиной их прекращения была аппаратная ошибка основного сервера.
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