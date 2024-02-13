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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

14:19, 13.02.2024

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 13.58 по московскому времени. Об этом говорится на официальном сайте.

— Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

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Галия Гарифуллина
ЭкономикаИнвестиции
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