Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 13.58 по московскому времени. Об этом говорится на официальном сайте.

— Торги на Фондовом рынке приостановлены с 13:58:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

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Галия Гарифуллина