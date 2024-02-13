Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 15.45

Возобновление торгов на фондовом рынке Мосбиржи запланировано на 15.45. Об этом сообщается на сайте площадки.

Причиной приостановки торгов была аппаратная ошибка основного сервера.

— По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа, — говорится в сообщении.



Торги на остальных рынках Московской биржи, в число которых входят срочный и валютный рынки, а также рынок драгоценных металлов, ведутся в штатном режиме. Не повлияла ошибка сервера и на ход депозитно-кредитных операций.

Напомним, сегодня, 13 февраля, Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 13.58 по московскому времени.

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Галия Гарифуллина