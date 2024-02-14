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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

10:56, 14.02.2024

Сегодня, 14 февраля, с 10.36 приостановлены торги на фондовом рынке Мосбиржи. Об этом сообщается на сайте площадки.

Уточняется, что о времени возобновления торгов сообщат дополнительно.

Напомним, вчера Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 13.58, а возобновила — в 15.45. Причиной их прекращения была аппаратная ошибка основного сервера.

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Галия Гарифуллина
ЭкономикаИнвестиции
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