Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Сегодня, 14 февраля, с 10.36 приостановлены торги на фондовом рынке Мосбиржи. Об этом сообщается на сайте площадки.

Уточняется, что о времени возобновления торгов сообщат дополнительно.

Напомним, вчера Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 13.58, а возобновила — в 15.45. Причиной их прекращения была аппаратная ошибка основного сервера.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина