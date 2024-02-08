СК России установил причастных к обстрелу Лисичанска

Следственный комитет России установил офицеров ВСУ, которые причастны к обстрелу пекарни в Лисичанске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По предварительным данным, атака здания, в котором находились люди, была произведена из американской системы HIMARS третьим дивизионом 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием подполковника Евгения Родина, — говорится в сообщении.

Об этом доложили председателю СК России Александру Бастрыкину на совещании в Луганске, отметили в ведомстве. В ближайшее время Родину и командиру третьего дивизиона Савченко будет предъявлено обвинение.

Напомним, ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли не менее 28 человек, включая ребенка, 10 получили ранения. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию, а сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.



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Галия Гарифуллина