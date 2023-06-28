Курбан-байрам в мечети Марджани: восход солнца под праздничный намаз

05:52, 28.06.2023 31
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня мусульмане отмечают один из главных своих праздников — Курбан-байрам. Курбан-байрам ежегодно празднуют в 10-й день месяца Зуль-хиджа — в этом году он выпадает на 28 июня. Во всех мечетях Татарстана прошли праздничные намазы. В Казани рецитация Корана началась в 2:30, праздничный вагаз — в 3:00. В 3:30 верующие совершили гает-намаз, по его завершению прозвучала проповедь на арабском языке, а также чтение Корана и ду'а. Как казанские мусульмане празднуют Курбан-байрам - в фоторепортаже "Реального времени".


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