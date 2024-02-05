Неспортивное поведение: Счетная палата выявила нарушения в школах олимпийского резерва на 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Велосипеды даже не распаковывались»

Счетная палата Республики Татарстан провела проверку республиканских школ и училищ олимпийского резерва. Общая сумма выявленных нарушений составила 50 947 000 рублей. Об этом на совместном заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по бюджету, налогам и финансам заявил аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов.

По его словам, нарушения носят разноплановый характер, но так или иначе они влияют на подготовку спортсменов, представляющих республику на крупных всероссийских и не только соревнованиях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В ходе контрольных мероприятий проведен анализ обеспеченности учреждений спортивным инвентарем. Все школы и училища олимпийского резерва не в полной мере соответствуют установленным федеральным стандартом оснащением. В отдельных учреждениях не соответствуют стандартам оснащения медицинские пункты. Например, в школе олимпийского резерва по зимним видам спорта не хватает 12 велосипедов, в «Центре спортивной подготовки» — мобилизатора для головного мозга, — рассказал Якупов.

В то же время в других спортивных учреждениях даже своевременные закупки необходимого оборудования не гарантируют их использования в тренировочном процессе.



— Выявлены факты неэффективного использования имеющегося имущества на общую сумму 34 788 000 рублей. Например, в школе олимпийского резерва по борьбе закупленные в 2022 году велосипеды по истечении года даже не распаковывались. Кроме того, отдельно стоящее административное здание после демонтажа крыши фактически не эксплуатируется и приходит в аварийное состояние. В школе олимпийского резерва по водным видам спорта числится анализатор состава тела балансовой стоимостью 345 тысяч рублей, который не эксплуатировался в связи с отсутствием лицензии на медицинскую деятельность. В школе олимпийского резерва по фехтованию числится оздоровительный лагерь в Пестречинском районе, который также не эксплуатируется с 2009 года. В то же время осуществляются ежегодные расходы по его содержанию: охрана, электроэнергия. Общая сумма за этот период составила 2,8 миллиона рублей, — подсчитал аудитор.

Детский лагерь впрок

Присутствовавший на заседании первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов в ответ на упоминание оздоровительного лагеря попытался возразить, что земельный участок, на котором он расположен, министерству неоднократно предлагали передать и даже продать местному бизнесу, однако ведомство не ведется на уговоры и надеется, что рано или поздно объект будет использоваться по прямому назначению. Впрочем, причины, препятствующие этому, как и сроки, в рамках которых их можно устранить, не озвучил.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В продолжение своего отчетного доклада Якупов также обратил внимание, что в школе по конному спорту уже четвертый год подряд 4 лошади в буквальном смысле зря едят свой фураж. При этом за бюджетные деньги.

— С 2020 года в тренировочном процессе не принимали участие 4 лошади, которые исправно содержатся. При этом одна из них передана школе в безвозмездное пользование физическим лицом. Осуществляется ее содержание без взимания платы за оказанную услугу, — указал аудитор.

Нет зарплаты — нет тренеров

Кроме того, Якупов акцентировал внимание присутствовавших на выявленные нарушения ведения бухгалтерского учета и условий оплаты труда. Особо аудитор отметил, что в ряде спортивных школ зарплата тренерского состава ниже средней по региону.

— Так, при средней зарплате по РТ по итогам 2023 года в размере 52 200 рублей в школе по регби средняя заработная плата составляла 31400 рублей, в конно-спортивной школе — 45,5 тысячи рублей, — рассказал Якупов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его мнению, низким уровнем оплаты труда может объясняться нехватка тренеров в этих спортивных учреждениях. По данным Счетной палаты РТ, в школе по регби дефицит тренерского состава достигает 47%. Чуть лучше обстоят дела у республиканских конно-спортивных школ — им не хватает 33% специалистов.

Средняя штатная укомплектованность спортивных школ РТ составляет 89%.

Впрочем, Халил Шайхутдинов возразил аудитору Счетной палаты РТ. По его словам, средняя зарплата тренерского состава по республике составляет 52 800 рублей. А «самые лучшие» могут зарабатывать больше 170 и даже 200 тысяч рублей в месяц. Низкий доход лишь у тренеров, работающих на начальном звене ( детские тренеры, — прим. ред.), начинающих и живущих в сельской местности, «где нет федераций и крупных клубов».



Галия Шакирова