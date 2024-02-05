Лучший тренер Татарстана зарабатывает 225 тысяч рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый лучший тренер в республике на сегодняшний день получает за свою работу 225 тысяч рублей в месяц. Об этом на совместном заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по бюджету, налогам и финансам заявил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

По его словам, это специалист по синхронному плаванию. Следом за ним идет тренер по борьбе на поясах — 178 тысяч рублей в месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, по словам Шайхутдинова, средняя зарплата тренерского состава по республике составляет 52 800 рублей, а у задействованных в сфере физкультуры и спорта — всего 33 тысячи рублей.

— Идет у нас новая система оплаты труда: за набранных детей оплачивается поголовно и за набранный результат. Мы говорили о поддержке тренеров. У нас поразовые, начиная с первенства России, потом чемпионат России, идут доплаты тренеру, доплаты спортсмену. Несмотря на то что ведущие спортсмены Татарстана не выступают на международных соревнованиях из-за санкций, раис республики обязал, чтобы мы доплачивали 50 тысяч рублей в месяц (вместо прежних 20 тысяч рублей, — прим. ред.) за чемпионат России, — рассказал замминистра спорта РТ.

Шайхутдинов признал, что сложнее всего приходится тренерам начального звена и специалистам, работающим на селе, где нет федераций и крупных спортивных клубов. Однако он сообщил, что начиная с 2024 года по поручению раиса РТ Рустама Минниханова разовая выплата начинающим тренерам составляет 100 тысяч рублей вместо 20 тысяч рублей.

Кроме того, региональное профильное ведомство обсуждает с федеральными коллегами возможность материального стимулирования специалистов к работе с детьми в сельской местности.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Мы сегодня ведем работу с министерством спорта РФ, чтобы, как и земским врачам, начинающим сельским тренерам довести подъемные до одного миллиона рублей. И с жильем тоже решить вопрос… Вопрос этот ведется, но, к сожалению, буксует, — признался Шайхутдинов.

Всего, по его словам, в Татарстане на сегодняшний день работают 3007 тренеров.

Аудитор Счетной палаты Республики Татарстан Александр Якупов, в свою очередь, отметил, что средняя штатная укомплектованность составляет 89%. При этом в школе по регби дефицит тренерского состава достигает 47%. Чуть лучше обстоят дела у республиканских конно-спортивных школ — им не хватает 33% специалистов.



Галия Шакирова