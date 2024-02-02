В Казани за четыре дня эвакуировали 495 машин — они мешали уборке снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с 29 января по 1 февраля эвакуировали 495 автомобилей. Припаркованные у обочин машины мешали уборке снега на улицах города, а также препятствовали проезду общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на всех автомобилистов наложат административные штрафы. Например, за оставление автомобиля на полосе общественного транспорта владельца ждет штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

За прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Автомобили мешали уборке снега с городских дорог, что привело к сокращению количества рейсов общественного транспорта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом на сегодняшний день столице Татарстана не хватает тяжелой техники для борьбы с последствиями снежного шторма. В предыдущие годы с территории города за зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов