В Казани не хватает порядка 600 дворников

Нехватка дворников в столице Татарстана составляет порядка 600 человек. Отток работников увеличивается в зимний период, особенно во время обильных снегопадов. Как рассказал на заседании штаба по уборке снега председатель Комитета ЖКХ Казани Василий Лысачкин, проблема связана с низкими заработными платами и тяжелыми условиями труда.

— Сегодня при средней заработной плате дворников 30 тысяч рублей на рынке Казани на эту работу, сопряженную с тяжелым физическим трудом, найти людей невозможно. Решить проблему оттока дворников можно за счет увеличения заработной платы, — отметил он.

По его словам, привлекательная заработная плата должна составлять около 45 тысяч рублей. То есть тариф необходимо увеличить на 34%. На такой рост платы горожане пойти не готовы, отметил Лысачкин.

Он напомнил о жилых помещениях, имеющихся в распоряжении ОЖП, которые могут быть выделены для работников коммунальных предприятий. Количество этих помещений составляет около 100. Кроме того, Лысачкин призвал вернуться к обсуждению вопроса строительства арендного жилья.

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Галия Гарифуллина