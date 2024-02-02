В Казани за зиму вывезли более миллиона тонн снега

За всю зиму в столице Татарстана вывезли более миллиона тонн снега. С 17 января было убрано 600 тысяч тонн снега, рассказал на штабе по уборке снега заместитель главы исполкома Игорь Куляжев.

Он отметил, что в среднем за сутки выходили 1,1 тысячи единиц техники. Ежедневно в городе трудятся 750—770 дорожных рабочих.

При этом выросли расходы на уборку улично-дорожной сети. Если обычно в день на эти цели бюджет тратил пять миллионов рублей, то во время плана «Буран» расходы возросли и город был вынужден дополнительно тратить до 30 миллион рублей, сообщил Куляжев.

— Снегоплавильные станции работают с превышением проектной мощности. На них завозится свыше 12 тысяч тонн снега в сутки при штатной производительности в восемь тысяч тонн. Вместе с тем две трети вывозимого снега отправляются в 12 пунктов временного складирования, — отметил он.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина