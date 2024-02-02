Показатели работы общественного транспорта в Казани приближаются к норме

Сегодня работа общественного транспорта в Казани стабилизируется и по показателям выходит на уровень, который был до снегопада. Об этом на штабе по уборке снега сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

По его словам, в сутки общественный транспорт в столице Татарстана уже осуществляет 7,7 тысячи рейсов. Скорость со вчерашнего дня составляет 17 км/ч при норме 18 км/ч.

— Растет перевозка пассажиров. 717 тысяч человек в сутки сейчас перевозится. Это также приближается к уровню до снегопада, — сказал он.

Сидоров отметил, что пассажиропоток в метро достиг 120 тысяч человек. Метрополитен вернулся в обычный режим работы.

— Совместно с главами администраций районов, дорожными службами оперативно расчищены все 178 конечных остановочных пунктов общественного транспорта. Однако возникает сложность с запаркованностью личным транспортом этих участков. В связи с этим мы совместно с ГИБДД точечно отрабатываем такие проблемные участки, проводится эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, — указал он.



Актуальным председатель Комитета по транспорту Казани назвал вопрос очистки остановок общественного транспорта по маршрутам.

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Галия Гарифуллина