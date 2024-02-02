В январе поступления от оплаты парковок в бюджет Казани снизились

Сегодня в Казани не очищены 62% муниципальных парковок. В связи с этим снизились поступления от оплаты за них, рассказал на штабе по уборке снега председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

— Поступления от оплаты парковок в январе снизилось в среднем до 600 тысяч в сутки при плановом показателе 1-1,2 млн. Поэтому я бы здесь просил глав районов и подрядных организаций особо уделить внимание очистке муниципальных парковок, — подчеркнул он.

Сидоров также отметил, что в связи с отсутствием парковочных мест автомобилисты оставляют транспортные средства на полосе движения, что приводит к сужению проезжей части.

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Галия Гарифуллина