Прокуратура проверяет информацию об отравлении собак в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Высокогорского района Татарстана начала проверку информации об отравлении собак в селе Шигали. О происшествии сообщили telegram-каналы.

В соцсетях написали, что незнакомый мужчина приехал в село и высыпал на землю неизвестное вещество. Отраву попробовали шесть собак — четыре из них скончались.

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, надзорное ведомство поручило полиции зарегистрировать сообщение о происшествии и провести по нему процессуальную проверку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре прошлого года две домашние собаки погибли после отравления в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. Как рассказали эксперты, животных отравили неизвестные с помощью специального яда.



Спустя месяц заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин призвал обратить внимание на ситуацию с живодерами в селе Старое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. По его словам, случаи издевательств над животными в селе — очень частые.



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Айрат Назипов