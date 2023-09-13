В парках Казани две домашние собаки умерли от отравления

Две домашние собаки погибли после отравления в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В социальных сетях владельцы собак сообщают о гибели питомцев после прогулки в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу. В Дирекции парков и скверов признали факт обнаружения ядов и предупредили об опасности.

realnoevremya.ru (архив)

Эксперты склоняются к тому, что отравление животных не было результатом случайной инфекции:

— Нет, от вируса так собаки не умирают. Это делают знающие люди. Есть специальные яды, которые продаются в аптеках, и люди этим занимаются, — цитирует ГТРК «Татарстан» кинолога, судью по породам собак Маргариту Довбня.

Напомним, недавно Кабмин Татарстана утвердил дополнительные требования к содержанию домашних животных на территории республики, которые в том числе запрещают выгул питомцев без сопровождения. Также, согласно новым правилам, содержание собак на территории, принадлежащей ее владельцу, допускается на привязи или без нее при наличии ограждения, не допускающего самостоятельный выход животного за его пределы. Питомцев также можно поместить в вольеры.

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Галия Гарифуллина