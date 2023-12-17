«Это не значит, что производство в стране остановится»: эксперты об очередном повышении ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря решил повысить ключевую ставку на один процентный пункт — до 16% годовых. Это повышение стало уже пятым за последние несколько месяцев. На предыдущем заседании, 27 октября, ЦБ увеличивал показатель с 13 до 15% годовых. «Реальное время» обратилось к экспертам для того, чтобы узнать как долго ставка сможет находиться на таком уровне, чтобы не «причинить боль» бизнесу.

«Все за голову хватаются, потому что все инвестпроекты на паузе»

Повышение ключевой ставки до 16% прогнозировали многие аналитики. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание, что глава Банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор может вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции.

Она обратила внимание, что с последнего повышения ключевой ставки существенного замедления текущих темпов инфляции в России не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, а напряженность на рынке труда не ослабевает. Кроме того, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов считает, что предел прочности для бизнеса можно проверить только опытным путем.

— Там много вводных: сколько в среднем долгов, по каким ставкам и на какой срок брали, какие суммы в обороте, какая у них рентабельность, какая доля импортного сырья и технологий. Срок окупаемости в России обычно составляет 5—10 лет для предприятий от среднего и крупнее. У птицефабрик, видимо, изначально было меньше, раз для них 8 лет уже ломает прежние расчеты. Но в среднем, повторюсь, около 7,5 это около нормы, а значит доходность бизнеса в среднем около 13% годовых, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По словам Емельянова, при ставке 15% у Центробанка и около 20% в кредитовании большинство предприятий оказались убыточными.

— Вероятно, у птицефабрик было в районе 5 лет (это 20% соответственно). По крайней мере такие цифры иногда мелькают в бизнес-планах. Значит, на такой срок и под такие ставки закладывались долги, инвестиции, аренда земли, мощностей и т. д. При ставке 15% у ЦБ и около 20% в кредитовании большинство предприятий, и даже птицефабрик, оказались убыточными. Это не значит, что производство по всей стране сразу остановится. Но сокращать расходы и повышать цены им придется. Обычно бизнес может перекрыться кредитами на срок до года, но вот на больший срок банки уже вряд ли будут давать, потому что понимают: любой бизнес при таких ставках может закрыться в любой день, — заявил эксперт.

Вместе с этим Валерий Емельянов затронул и тему роста цен на яйца. По его словам, это лишь одно тонкое место, где внезапно вылезли проблемы. «Таких мест еще может быть очень много. В условиях постоянно меняющегося рынка все их просчитать невозможно», — сказал он.

Генеральный директор Союза производителей молока Татарстана (Татмолсоюз) Денис Пирогов подтвердил «Реальному времени», что это действительно так.

— Все за голову хватаются, потому что все инвестпроекты на паузе. Как можно при такой ставке что-то делать, что-то строить? Окупаемость той же самой фермы минимум 8—9 лет. Это огромные инвестиции, и при такой ставке это невозможно. Хорошо, что еще субсидии есть на строительство, на реконструкцию. Если их удастся сохранить, то хоть какая-то будет поддержка. Рост ставки тянет за собой и другие моменты — обеспечительные вещи для получения кредитов. Их тоже становится сложнее получить, — говорит глава Татмолсоюза.

ЦБ близок к «завершению цикла повышения ключевой ставки»

До середины лета 2023 года ключевая ставка в России с сентября прошлого года держалась на уровне 7,5%. С заседания 21 июля началось постепенное повышение показателя. Первым шагом стало решение увеличить ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5%.

Следующее заседание должно было состояться только осенью, однако 15 августа совет директоров Банка России собрался внепланово. На внеочередном заседании ключевую ставку увеличили на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Решение объяснили целью ограничить риски для ценовой стабильности.

Повысили ключевую ставку и спустя месяц — на плановом заседании 15 сентября 2023 года она выросла на один процентный пункт — до 13% годовых. В октябре она достигла 15%.



realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Напомним, политику Банка России по повышению ключевой ставки поддержал президент страны Владимир Путин. Он заявил, что цифры, характеризующие экономику государства, говорят, что регулятор выбрал верное направление. В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки.

— Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации — что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции, — сказала она.

Эльвира Набиуллина обратила внимание, что на сегодняшний день Центробанк не наблюдает предпосылок — замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий — к уменьшению ключевой ставки.

Максимальная за всю историю современной России ключевая ставка составляла 20%. До такой отметки Центробанк поднял ее после начала в прошлом году специальной военной операции. До 28 февраля 2022 года она составляла 9,5%.



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Галия Шакирова, Максим Кокунин