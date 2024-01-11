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Экономика

Владимир Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной мерой

10:46, 11.01.2024 1

Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Как заявил президент России Владимир Путин, позиция по этому вопросу будет меняться по мере подавления инфляции.

— Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция, — сказал он на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

В сентябре 2022 года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%. Затем Банк России повышал ключевую ставку еще четыре раза. В последний раз ее подняли до 16%. Решение приняли 15 декабря.

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ЭкономикаОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:41
    очень на это надеюсь, надеемся!
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