Владимир Путин назвал высокую ключевую ставку Центробанка временной мерой

Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. Как заявил президент России Владимир Путин, позиция по этому вопросу будет меняться по мере подавления инфляции.

— Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция, — сказал он на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

В сентябре 2022 года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%. Затем Банк России повышал ключевую ставку еще четыре раза. В последний раз ее подняли до 16%. Решение приняли 15 декабря.

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