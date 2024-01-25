За год в Татарстане привлекли к ответственности почти 700 членов ОПГ

Сегодня в Казани прошла коллегия МВД Татарстана. С ключевым докладом на ней выступил врио министра внутренних дел республики, генерал-майор Алексей Соколов, в числе поднятых им тем — раскрытие преступлений прошлых лет, ситуация с мигрантами и экономическими преступлениями, передает журналист «Реального времени».



Так, Соколов отметил — за прошлый год в Татарстане к уголовной ответственности привлекли 697 членов организованных преступных формирований, а еще 110 участников организованных преступных групп.

Врио министра напомнил — в ноябре в Ростовской области полицейские республики задержали и этапировали в Казань лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина, он же Ильфатей. В международном розыске он находился с 2007 года. Кроме того, был задержан скрывавшийся почти 10 лет Николай Казаев, лидер юдинской бригады «Казаевские». Его дело уже направлено в суд. Ну а в апреле этого года так называемый вор в законе Рашид Хачатрян, он же Рашид Джамбульский, получил 18 лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии и серию преступлений, включая вымогательства и мошенничества, в отношении жителей Чистополя. При этом обвинения в причастности к созданию и руководству ОПС Верховный суд Татарстана посчитал недоказанными.