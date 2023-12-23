Лидер казанской группировки «Казаевские» предстанет перед судом
Находившийся с 2014 года в федеральном розыске лидер казанской группировки «Казаевские Николай Казаев предстанет перед судом. Об этом сообщает республиканский Следком.
Как говорится в сообщении, Казаева обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. По версии следствия, он создал свою группировку «Казаевские» в поселке Юдино в конце 1980-х годов. Уже к началу 1990-х годов участники ОПГ совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.
В 1997 году на одного из членов группировки было совершено нападение, мужчина перевозил деньги, полученные от деятельности подконтрольных фирм. При этом была похищена недельная выручка в размере не менее 70 тыс. рублей. «Казаевские», полагая, что преступление организовал участник их группы, задушили мужчину, после чего утопили на фарватере реки Волги.
В Следкоме добавили, что в 1999 году на лидера «Казаевских» было совершено покушение путем подрыва его автомобиля. Тогда Казаев и трое его соратников получили незначительные травмы. В ответ мужчина организовал убийство исполнителя покушения, которого зарезали и увезли тело в неизвестном направлении, а также нападение на организатора. В бистро на улице Бирюзовой один из членов группировки ранил его в голову из пистолета, однако не смог довести задуманное до конца, поскольку отца закрыл телом 10-летний сын.
Напомним, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские».
Суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.
Сам же Николай Казаев находился в розыске с 2014 года. В мае этого года его задержали в Казани. Члены группировки «Казаевские» обвинялись в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год.
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