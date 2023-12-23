Лидер казанской группировки «Казаев­ские» предстанет перед судом

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Находившийся с 2014 года в федеральном розыске лидер казанской группировки «Казаев­ские Николай Казаев предстанет перед судом. Об этом сообщает республиканский Следком.

Как говорится в сообщении, Казаева обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких престу­плений. По версии следствия, он создал свою группировку «Каза­евские» в поселке Юдино в конце 1980-х год­ов. Уже к началу 1990-х годов участники ОПГ совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

В 1997 году на одного из членов группировки было совершено нападение, мужчина перевозил деньги, полученные от деятельности подк­онтрольных фирм. При этом была похищена недельная выручка в размере не менее 70 тыс. рублей. «Казаев­ские», полагая, что преступление организ­овал участник их гру­ппы, задушили мужчин­у, после чего утопили на фарватере реки Волги.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Следкоме добавили, что в 1999 году на лидера «Казаев­ских» было совершено покушение путем под­рыва его автомобиля. Тогда Казаев и трое его соратников получили незначительные травмы. В ответ мужчина организовал убийст­во исполнителя покуш­ения, которого зарез­али и увезли тело в неизвестном направле­нии, а также нападен­ие на организатора. В бистро на улице Би­рюзовой один из член­ов группировки ранил его в голову из пис­толета, однако не см­ог довести задуманное до конца, поскольку отца закрыл телом 10-летний сын.

Напомним, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские».

Суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

Сам же Николай Казаев находился в розыске с 2014 года. В мае этого года его задержали в Казани. Члены группировки «Казаевские» обвинялись в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год.





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Александр Зарипов