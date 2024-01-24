В Казани завершили работы на водопроводе по улице Амирхана

В Казани вечером восстановили водоснабжение на участке по улице Амирхана, 15, где вечером 23 января произошел прорыв.

— Работы по ликвидации аварии завершены. Водоснабжение восстановлено, — сообщили в МУП «Водоканал».

Вечером 23 января казанский «Водоканал» сообщил о серьезных аварийных работах, проведенных в связи с 100%-ным износом водопроводной сети 1994 года постройки и появлением трещин на полиэтиленовом трубопроводе. Под отключение воды попали ул. Чистопольская, 61а и 61б, ул. Амирхана, 11, 13 и 15.

Первая авария на водопроводной сети на ул. Амирхана, 15 произошла 22 января. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Без воды оставались жители пяти многоквартирных домов: на ул. Чистопольской, 61а, 61а и на ул. Амирхана, 11, 13, 15. Участок дороги был залит водой. После устранения аварии движение по Амирхана и Четаева было восстановлено.



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Маргарита Головатенко