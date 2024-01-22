Движение по Четаева восстановлено

В Казани восстановили движение по улице Четаева — об этом сообщает Госавтоинспекция города. Движение было приостановлено из-за аварии по ул. Амирхана, дорога была перекрыта от Четаева до Чистопольской.

Сейчас движение по улице Четаева восстановлено.

В полдень открыли движение по улице Фатыха Амирхана.

Сегодня в Казани произошла коммунальная авария на водопроводной сети по ул. Амирхана, 15. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Из-за этого ограничили движение транспорта на участке ул. Амирхана, от ул. Четаева до Чистопольской (по направлению в сторону моста «Миллениум»).



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