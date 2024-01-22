В Казани открыли движение по улице Фатыха Амирхана

Движение по улице Фатыха Амирхана в Казани открыли после коммунальной аварии. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

При этом улица Четаева все еще закрыта для движения. На месте работают сотрудники «Водоканала».



Сегодня в Казани произошла коммунальная авария на водопроводной сети по ул. Амирхана, 15. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Из-за этого ограничили движение транспорта на участке ул. Амирхана от ул. Четаева до Чистопольской (по направлению в сторону моста «Миллениум»).

Восстановить водоснабжение планируют к 7.00 23 января.



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