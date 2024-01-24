Во вторник в Казани случилось 301 ДТП

В Казани за 23 января поступило 301 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Как уточняется, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1 автомобилист, не имевший прав управления транспортным средством.

Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного гражданина.

Вчера Казань с утра стояла в 10-балльных пробках. К вечеру, по версии 2ГИС, они и вовсе поднялись до запредельных 11 баллов. Красным цветом на карте помечены практически все улицы. По городу было зафиксировано большое количество аварий. Утром среды пробки в столице Татарстана достигли тех же 10 баллов.



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Илина Хакимова