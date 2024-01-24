Утром среды в Казани 10-балльные пробки

Утром среды, 24 января, пробки в Казани достигли 10 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».



Сильнее всего движение затруднено на подъездах к городу.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Так, многокилометровые пробки растянулись на ул. Ново-Давликеевской, Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах, ул. Центральной, Олимпийской и Советской.

На Сибирском тракте практически друг за другом произошло два ДТП. Еще одно случилось на Мамадышском тракте. Еще две аварии — на Советской улице.

Сильные пробки наблюдаются также на пр. Победы и Универсиады, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова. Движение в центре города тоже значительно затруднено.

Тяжелая дорожная ситуация и в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Пробки тянутся практически от въездов в город и до самой Казанки. Особенно тяжело дело обстоит на проспекте Ямашева, ул. Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и Фатыха Амирхана.

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Илина Хакимова