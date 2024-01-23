Пробки в Казани достигли 10 баллов

Утром вторника, 23 января, пробки в Казани достигли 10 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильнее всего движение затруднено на подъездах к городу. Так, многокилометровые пробки растянулись на ул. Ново-Давликеевской, Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском и Мамадышском трактах, ул. Центральной, Олимпийской и Советской.

Серьезный затор наблюдается на выезде из Куюков — там карта окрашена в темно-бордовый цвет, означающий, что движение там практически парализовано. Пробка тянется до самой Казани, растянувшись на 8 км.

Сильные пробки наблюдаются на пр. Победы и Универсиады, ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Танковой, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя и Николая Ершова.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Затруднено движение и в центре города: красным цветом отображается ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Пушкина, ул. Бутлерова и Щербаковский переулок.



По городу наблюдается большое количество ДТП. Из них 4 произошло на проспекте Победы.

Тяжелая дорожная ситуация и в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Пробки тянутся практически от въездов в город и до самой Казанки. Особенно тяжело ситуация обстоит на проспекте Ямашева, ул. Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и Фатыха Амирхана.



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Илина Хакимова