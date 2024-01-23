В Казани вечером во вторник сохраняются 10-балльные пробки

Фото: скриншот realnoevremya.ru/"Яндекс.Карты"

В Казани вечером во вторник сохраняются пробки в 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

По всему городу наблюдаются аварии: по две — на улицах Нурсултана Назарбаева, Вишневского, Оренбургском тракте. По одному — на просп. Универсиады, улицах 100-летия ТАССР, Зорге, Ф. Амирхана, Ямашева, ул. Васильченко, Тэцевской, Химической. Три ДТП — на Мамадышском тракте ближе к просп. Победы и на пересечении с улицей Трудовой. Движение на этих участках затруднено.

Красным на картах отмечен весь центр города, сложная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана.

Утром вторника пробки в Казани также достигли 10 баллов. Пробки в 9 баллов сохранялись как минимум до 12 часов дня.

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Маргарита Головатенко