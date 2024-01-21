Генсек ООН строго осудил обстрел Донецка

Генсек ООН строго осудил сегодняшний удар ВСУ по Донецку. Об этом сообщили в офисе Антониу Гутерреша.

Генсек ООН подчеркнул, что международное право осуждает нападения на мирных граждан и инфраструктуру. Они должны быть немедленно прекращены, заявил Гутерреш.

Напомним, ВСУ обстреляли рынок в Донецке этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.



Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января. Правительство ДНР объявило 22 января днем траура.



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Галия Гарифуллина