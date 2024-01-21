22 января в ДНР объявили днем траура

Правительство ДНР объявило 22 января днем траура после обстрела Украиной Донецка. Об этом написал в своем telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

— Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима, — говорится в публикации.

Напомним, ВСУ обстреляли рынок этим утром. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды. Изначально сообщалось о не менее чем 13 погибших, позже их число достигло 25. Пострадали еще 25 человек.



Удар по Донецку станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН 22 января.

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Галия Гарифуллина